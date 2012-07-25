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  • Sikkerhed med krystalklar lyd
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  • Sikkerhed med krystalklar lyd
  • Sikkerhed med krystalklar lyd
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  • Sikkerhed med krystalklar lyd
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Udgået

Philips AventDECT-babyalarm

SCD510/00

3.6
| (54) Anmeldelser
Sikkerhed med krystalklar lyd
Få fuldstændig ro i sindet med den nye Philips Avent SCD510/00 DECT-babyalarm. Du kan slappe af og være tryg ved, at din baby har det godt, selvom du ikke er i børneværelset.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Nul interferens garanteret med DECT-teknologi

Sikkerhed med krystalklar lyd

  • Krystalklart

DECT-teknologi garanterer nul interferens

DECT-teknologi garanterer nul interferens

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Sikkerhed med krystalklar lyd

Sikkerhed med krystalklar lyd

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby

Op til 24 timers driftstid, før genopladning er nødvendig

Op til 24 timers driftstid, før genopladning er nødvendig

Den lille, genopladelige forældreenhed gør op til 24 timers trådløs roaming mulig, før genopladning er nødvendig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.6

ud af 5

54

Anmeldelser

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says on the box!

I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 