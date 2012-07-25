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Udgået
SCD510/00
Krystalklart
DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby
Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby
Den lille, genopladelige forældreenhed gør op til 24 timers trådløs roaming mulig, før genopladning er nødvendig.
3.6
ud af 5
54
Anmeldelser
tool
25/07/2012
United Kingdom
It does what it says on the box!
I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor
Daddy1
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor
nats5125
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD510/00 DECT Baby Monitor
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.