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Udgået

Philips AventDECT-babyalarm

SCD520/00

3.8
| (17) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Korrekt temperatur, ren komfort
Få fuldstændig ro i sindet med det nye Philips Avent-udvalg af DECT-babyalarmer. Du kan slappe af og være tryg ved, at din baby har det godt, selvom du ikke er i børneværelset.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Nul interferens garanteret med DECT-teknologi

Korrekt temperatur, ren komfort

  • Temperaturalarm

DECT-teknologi garanterer nul interferens

DECT-teknologi garanterer nul interferens

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Sikkerhed med krystalklar lyd

Sikkerhed med krystalklar lyd

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby

Ekstra stor rækkevidde giver fuld mobilitet

Ekstra stor rækkevidde giver fuld mobilitet

Har en rækkevidde på 330 m, bælteclips og halsstrop, så du kan bevæge dig frit i og omkring hjemmet

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.8

ud af 5

17

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT baby monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT baby monitor

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 

  1. Dette produkt fås kun med Fahrenheit-indstillinger i USA og Canada.