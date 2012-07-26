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Udgået
Temperaturalarm
DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby
Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby
Har en rækkevidde på 330 m, bælteclips og halsstrop, så du kan bevæge dig frit i og omkring hjemmet
3.8
ud af 5
17
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT Baby Monitor
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT baby monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD520/00 DECT baby monitor
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.
Dette produkt fås kun med Fahrenheit-indstillinger i USA og Canada.