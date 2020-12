Fjernstyret natlys og vuggeviser

Måske er din baby stadig rastløs, når den bliver puttet. Få hjælp til at berolige og få din baby til at falde i søvn af natlysets varme, beroligende skær, der kan aktiveres fra forældre- eller babyenheden (fjernaktivering kan ikke bruges i USA). Der er ikke noget, der beroliger et rastløst barn som en blid vuggevise. Du kan fra et hvilket som helst rum i huset vælge en af 5 afslappende melodier, der hjælper din baby med at falde i søvn på ingen tid. (fjernaktivering kan ikke bruges i USA)