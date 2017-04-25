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  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
  • DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>

Udgået

Philips Avent Audio MonitorsDect Audio babyalarm med diskret natindstilling&lt;br>

SCD570/00

4
| (16) Anmeldelser
DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn&lt;br>
Philips testvindende sortiment af babyalarmer garanterer, at du altid kan overvåge dit barn på en tryg måde. Somme tider har dit barn bare brug for at høre lyden af din stemme, andre gange kan en beroligende vuggevise eller en ændring i rummets temperatur gøre, at dit barn falder til ro. Med perfekt tilslutning, en krystalklar lyd, temperaturregulering, natlampe samt diskret natindstilling, beroligende vuggeviser og personlige notifikationsindstillinger kan både du og dit barn være sikre på at sove roligere.&lt;br>
Se alle fordele

Avanceret overvågning for dig og din baby

DECT babyalarm - Giv dig selv og dit barn en roligere søvn<br>

  • 100 % privat tilslutning

  • Natlampe og 5 beroligende vuggeviser&lt;br>

  • Svarfunktion

  • Måler rummets temperatur/luftfugtighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk din sendestyrke og forøger dit batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo mindre strøm er nødvendigt for at opnå en perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og Canada).

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

16

Anmeldelser

2

25/04/2017

Norge

Norge

Har det man trenger, norsk språk mangler.

God rekkevidde, tydelig lyd. Enkel å sette opp og bruke. Norsk meny språk mangler på min, men gjør ikke så mye.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

02/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Reliable, clear, long battery life

An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

03/07/2014

Deutschland

Deutschland

Genau was wir gesucht haben

Wir haben das Gerät jetzt seit ca. einem Monat in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Davor hatten wir ein anderes Babyphone, welches sehr stark gerauscht hat. Dieses rauscht kaum. Die Tonqualität ist prima und zudem wird auch durch ein Leuchten angezeigt, wenn das Baby Geräusche macht. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn man sich in einer lauteren Umgebung befindet. Zudem gibt das Gerät sofort einen Warnton von sich, wenn die Verbindung abreißt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.