Behagelig natlampe og beroligende vuggeviser

Mange børn har svært ved at sove om aftenen. For at hjælpe dit barn til at falde i søvn har DECT-babyalarmen en behagelig natlampe. Det varme, bløde lys fra natlampen sammen med de beroligende vuggeviser gør det lettere for barnet at slappe af og falde i søvn.