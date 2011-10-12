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Udgået
SCD600/00
Bevar en sikker, beroligende og konstant forbindelse til din baby med brugervenlig, digital videoteknologi
Infrarødt nattesyn gør det muligt at se din baby hele døgnet
Genopladelig forældreenhed giver dig mulighed for at bevæge dig rundt i huset, samtidig med at du holder tæt kontakt med din baby.
3.4
ud af 5
97
Anmeldelser
12/10/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital videobabyvakt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital videobabyvakt
Felix1961
08/10/2013
United Kingdom
Flawless design and practical.
The Baby Monitor was bought as a gift for friends but their feedback has been glowing - they love it's sleek, unobtrusive design and are delighted with it's performance and sensitivity. According to them it's a real source of peace-of-mind and nocturnal contentment around their new baby - their first!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Eumelinchen
03/05/2018
Deutschland
Bestes Babyphone
Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digitales Video-Babyphone
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.