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  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby
  • Altid tæt på din baby

Udgået

Philips AventDigital babyalarm med video

SCD600/00

3.4
| (97) Anmeldelser
Altid tæt på din baby
Se og hør din baby med den nyeste teknologi inden for videoovervågning af babyer
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Babyalarm med krystalklart billede

Altid tæt på din baby

Automatisk kanalvalg sikrer privat forbindelse

Automatisk kanalvalg sikrer privat forbindelse

Bevar en sikker, beroligende og konstant forbindelse til din baby med brugervenlig, digital videoteknologi

Infrarødt nattesyn giver overvågning hele døgnet

Infrarødt nattesyn giver overvågning hele døgnet

Infrarødt nattesyn gør det muligt at se din baby hele døgnet

Ledningsfri og bærbar forældreenhed

Ledningsfri og bærbar forældreenhed

Genopladelig forældreenhed giver dig mulighed for at bevæge dig rundt i huset, samtidig med at du holder tæt kontakt med din baby.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

97

Anmeldelser

12/10/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital videobabyvakt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital videobabyvakt

08/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Flawless design and practical.

The Baby Monitor was bought as a gift for friends but their feedback has been glowing - they love it's sleek, unobtrusive design and are delighted with it's performance and sensitivity. According to them it's a real source of peace-of-mind and nocturnal contentment around their new baby - their first!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

03/05/2018

Deutschland

Deutschland

Bestes Babyphone

Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD600/00 Digitales Video-Babyphone

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 