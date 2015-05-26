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  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby
  • Den vigtige forbindelse til din baby

Udgået

Philips AventDigital babyalarm med video

SCD603/00

3.3
| (178) Anmeldelser
Den vigtige forbindelse til din baby
SCD603 giver dig mulighed for at bevare en sikker forbindelse til din baby på alle tidspunkter. Udover perfekt lydkvalitet kan du nu også se din baby dag og nat. Med en rækkevidde på op til 150 meter er denne alarm fuldt bærbar og nem at bruge.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Se og hør dit barn overalt i dit hjem

Den vigtige forbindelse til din baby

  • 2,4" farveskærm

Backup-batterifunktion i tilfælde af strømsvigt

Backup-batterifunktion i babyenheden, så du forbliver forbundet i tilfælde af strømsvigt

Hør din baby med klar lyd

2,4" farveskærm med høj opløsning

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

178

Anmeldelser

26/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent product, easy to set up and use

Bought for son and daughters in law, but has been highly portable and used in many locations. Easy to use and has great listening/talk back facility. Highly recommended for parents and grandparents alike.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

29/01/2016

Deutschland

Deutschland

Top Babyphone mit Kamera

Das Babyphone hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Es ist super leicht verständlich, die Videoübertragung ist wirklich toll und auch das integrierte Nachtlicht sowie die abspielbare Musik ist toll. Das einzige, was uns für das "perfekte" Babyphone fehlt, ist eine Temperatur-Anzeige. Aber trotz alledem ist es uns 5 Sterne wert!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

11/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sehr gute Kamera

Das Babyphone hat eine sehr gute Kamera, egal ob Tag oder Nacht. Man hat immer ein klares Bild ohne Störungen. Es verfügt über sehr schöne Melodien.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 