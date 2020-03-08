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  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn
  • Den mest bærbare forbindelse til dit barn

Udgået

Philips AventDigital babyalarm med video

SCD610/00

2.8
| (125) Anmeldelser
Den mest bærbare forbindelse til dit barn
Vores digitale videoovervågningsteknologi gør det muligt for dig at holde en sikker og privat forbindelse med dit barn på alle tidspunkter.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Synlighed dag og nat, overalt i hjemmet

Den mest bærbare forbindelse til dit barn

  • Kompatibel med 4-kameras

Rækkevidde på 150 m

Rækkevidde på 150 m

Hold dig i forbindelse med dit barn i dit hjem op til en afstand på 150 m

2,4" LCD-skærm med synlighed dag og nat

2,4" LCD-skærm med synlighed dag og nat

Hold øje med dit barn dag og nat. Fuld farve om dagen og infrarødt sort/hvid om natten

Automatisk kanalvalg

Automatisk kanalvalg

Hør din baby og intet andet. Din skærm skifter simultant mellem 120 kanaler, så din forbindelse er fri for forstyrrelser

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

125

Anmeldelser

08/03/2020

Sverige

Sverige

Pålitlig och lätthanterad babyvakt!

Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!

Fordele

Noggrann och snabb

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digital videobabyvakt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digital videobabyvakt

06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...

Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

29/05/2015

Deutschland

Deutschland

Super Babyphon

Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 