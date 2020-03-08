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Udgået
SCD610/00
Kompatibel med 4-kameras
Hold dig i forbindelse med dit barn i dit hjem op til en afstand på 150 m
Hold øje med dit barn dag og nat. Fuld farve om dagen og infrarødt sort/hvid om natten
Hør din baby og intet andet. Din skærm skifter simultant mellem 120 kanaler, så din forbindelse er fri for forstyrrelser
2.8
ud af 5
125
Anmeldelser
FatherDude
08/03/2020
Sverige
Pålitlig och lätthanterad babyvakt!
Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!
Fordele
Noggrann och snabb
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digital videobabyvakt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digital videobabyvakt
bariton1952
06/01/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...
Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
BSchuh
29/05/2015
Deutschland
Super Babyphon
Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.