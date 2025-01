Energibesparende ECO-tilstand med forbindelsesindikator

Tænd for ECO-tilstanden for at reducere strømforbruget, når der er stille i børneværelset, mens du samtidig ved, at du har forbindelse til dit barn via den unikke forbindelsesindikator. I ECO-tilstand slukkes lyd-/videotransmissionen, og enhederne opretter kun forbindelse, når barnet laver en lyd.