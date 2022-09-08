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        Philips AventSCD809/02 Anti-colic bottle gift set

        SCD809/02

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        Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

        Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

        Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.

        60 % mindre klynken om natten*

        60 % mindre klynken om natten*

        Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*

        Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

        Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

        Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

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