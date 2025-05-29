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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
5 flasker
ultra soft sut
Flaskebørste
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.
Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.
4.3
ud af 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Sam789!
29/05/2025
United Kingdom
Bekræftet køber
Love these bottles!
This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Maya2023
19/07/2023
Deutschland
Del af kampagnen
Sehr gute Quailität
Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.
Fordele
Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.
Ulemper
Keine, alles bestens
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
charly2024
18/07/2023
Deutschland
Del af kampagnen
Sehr gut
DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.
Fordele
Größe, Sauger, Material
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011