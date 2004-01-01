Høj synlighed, dag og nat, med eller uden Wi-Fi

Vores forældreenhed med 5" HD-skærm hjælper dig med at holde øje med dit barn derhjemme og komme videre med din dag. Bevæg dig ubesværet inde og ude takket være en stor rækkevidde på 400 m* og en stabil forbindelse, der fungerer med eller uden Wi-Fi. Se tydelig video dag og nat og realtidsopdateringer af søvnstatus. Alt hvad du skal bruge for at få ro i sindet.