      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      SCD974/26

      Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
      Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      Bærbar overvågning af søvn og vejrtrækning

      Se øjeblikkeligt søvnstatus og åndedrætsfrekvens uden behov for ekstra tilbehør. Vores bærbare overvågningsteknologi analyserer millioner af pixel i sekundet for at registrere selv de mindste bevægelser. Den oversætter derefter data til realtidsopdateringer af søvn og åndedræt. Mere tryghed for dig og mere komfort for din baby.

      Høj synlighed, dag og nat, med eller uden Wi-Fi

      Vores forældreenhed med 5" HD-skærm hjælper dig med at holde øje med dit barn derhjemme og komme videre med din dag. Bevæg dig ubesværet inde og ude takket være en stor rækkevidde på 400 m* og en stabil forbindelse, der fungerer med eller uden Wi-Fi. Se tydelig video dag og nat og realtidsopdateringer af søvnstatus. Alt hvad du skal bruge for at få ro i sindet.

      Beskytter din families privatliv

      Du skal vide, at din forbindelse er fuldstændig privat, takket være vores Secure Connect System. Det bruger adskillige krypterede links mellem babyenheden, forældreenheden og appen, så alle data og billeder er beskyttede.

      Hjælper dig med at fortolke dit barns gråd

      Vil du vide, om din baby er træt, har ondt i maven, er sulten, er utilpas eller irritabel? Vores skærm registrerer og fortolker gråd med en videnskabeligt dokumenteret algoritme. Du får gratis adgang i appen i de første 3 måneder**, hvilket betyder, at der er ekstra hjælp til rådighed i den vanskelige periode lige efter fødslen.

      Føl dig tryg ved at kunne overvåge, uanset hvor du er

      Uanset om du er hjemme eller ude, er vores Baby Monitor+-app en øjeblikkelig forbindelse til din babys soveværelse, så du kan se, hvordan den har det. Se den på HD-video, tjek søvnstatus og åndedræt, og få hjælp til at fortolke gråd.

      Se hver eneste vrikken, hør hvert eneste grin

      Nyd den ultratydelige visning af din baby dag og nat takket være Full HD-kameraet på vores babyenhed med nattesyn. Uanset om du er på arbejde eller tænker på dem ved midnat, vil du altid være i stand til at se selv den mindste bevægelse.

      Forstå dit barns søvnmønster

      Vores kvalitetsskærm registrerer automatisk hver søvnperiode, hvilket opbygger indsigt og hjælper dig med bedre at forstå søvntilstande og opvågningstidspunkter. Med søvnstatistikker fra de sidste 30 dage visualiseret med praktisk grafik vil du også være orienteret om dårlig og andre ændringer i dit barns søvnmønster.

      Komfort med vuggeviser, hvid støj og beroligende melodier

      Gør det behageligt for dit barn med stille melodier, naturligt beroligende lyde eller hvid støj. Fra fuglesang til klassiske vuggeviser og endda optagelser af din egen stemme – vores skærm har alle de lyde, du skal bruge til stille at lulle din baby i søvn.

      Skab den ideelle atmosfære for søvn

      Vores babyenhed leveres med indbygget natlampe og rumtermometer for at sikre, at rummet fremstår og føles helt rigtigt. Det er nemt at styre natlampen med forældreenheden eller appen. Og hvis rummet bliver for varmt eller koldt, vil du modtage personlige meddelelser.

      Tal og lyt til dit barn på samme tid

      Brug din stemme til at berolige dit barn, mens du lytter til dem på samme tid. Vores talefunktion gør det nemt at trøste din baby, uden at gå ind i rummet.

      Skærm uden opladning i op til 12 timer***

      Vores genopladelige forældreenhed har op til 12 timers driftstid***, så det er nemt at indpasse overvågningen af dit barn i din rutine. Dag og nat.

