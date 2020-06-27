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Udgået

Philips AventSCF030/27 Natural baby bottle

SCF030/27

4.8
| (136) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt
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Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

136

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

2
1

27/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

No point to choose another brand ...love this

My elder son used to use this bottles.. And as i was breast feed him initially it was tuff to start bottle but boots staff advised me to choose this n it works magically Same with my second child i try to give him another brand bottles, and i let him to cry for many days on giving him bottle but he was not accepting that bottles he was Not happy at all Then i have to by this Phillips avent bottles N it works again magically Ultimate product Love it

Fordele

Many are there, its really help full on transferring babys from breast feed to bottles

Ulemper

Non

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/27 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/27 Natural baby bottle

22/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great bottle!

I was a bit sceptical as I am currently breastfeeding but my son took straight to this bottle with its breast shaped teat. Also very easy to wash/sterilise/put back together!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle

20/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant bottle

I love this bottle and will recommend it to other mums out there! It’s got the perfect size teat with the perfect flow for baby!

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle

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