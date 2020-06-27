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Udgået
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
4.8
ud af 5
136
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
D patel
27/06/2020
United Kingdom
No point to choose another brand ...love this
My elder son used to use this bottles.. And as i was breast feed him initially it was tuff to start bottle but boots staff advised me to choose this n it works magically Same with my second child i try to give him another brand bottles, and i let him to cry for many days on giving him bottle but he was not accepting that bottles he was Not happy at all Then i have to by this Phillips avent bottles N it works again magically Ultimate product Love it
Fordele
Many are there, its really help full on transferring babys from breast feed to bottles
Ulemper
Non
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/27 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/27 Natural baby bottle
Jesska389
22/02/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Great bottle!
I was a bit sceptical as I am currently breastfeeding but my son took straight to this bottle with its breast shaped teat. Also very easy to wash/sterilise/put back together!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle
Minicj104
20/02/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Brilliant bottle
I love this bottle and will recommend it to other mums out there! It’s got the perfect size teat with the perfect flow for baby!
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF030/17 Natural baby bottle