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Udgået

Philips AventSCF036/27 Natural baby bottle

SCF036/27

4.8
| (117) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt
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Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Blød og jævn silikone til din babys ændrede behov

Bidsikker og glat sut designet til den voksende babys ændrede behov.

Fleksibelt design med riflet struktur, som ikke klapper sammen

Fleksibelt design med riflet struktur, som ikke klapper sammen

Blade og riller inde i sutten giver fleksibilitet uden at klappe sammen for en uforstyrret madning.

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

117

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

1

16/08/2022

Sverige

Sverige

Ergonomisk och lättdiskad nappflaska

Har fått möjligheten att vara produkttestare för Philips AVENT Natural-nappflaska 260 ml + Natural dianapp 6m+ Välling. Philips har inte någon redaktionell inverkan på omdömet utan detta är min personliga recension. DESIGN: Lätt att hålla i och bra med den ergonomiska formen. Bra storlek och vikt. Kanske lite tråkig i utseendet men stilren. Känns som bra kvalitet och BPA fri. FUNKTION: Smidig att sätta ihop, enkel att diska tack vare den breda flaskhalsen och lätt att hälla i vällingpulvret. TILLBEHÖR: 2 stycken Natural dianappar med Y-öppning för trögflytande vätskor så som välling. SAMANFATTNING: En nappflaska som är ergonomisk och bekväm att håll i. Lätt att rengöra och har en bra bröstvårtsformad napp. Dianapparna med Y-öppning tyckte jag fick för stort flöde. Funkade jätte bra med nappen som satt på (6m+ nr4). Kanske passar bättre till äldre barn än 6 månader. Markeringarna för att mäta upp vattnet kunde varit tydligare då jag mätt upp antingen 100ml eller 200ml och dessa mått finns inte. Ger 5 stjärnor då jag tycker nappflaskan har många bra egenskaper.

Fordele

Lätt diskad, bekväm att hålla och bra med den bröstvårtsformade nappen.

Ulemper

Mät strecken på flaskan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF036/16 Natural-nappflaska

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF036/16 Natural-nappflaska

09/08/2022

Sverige

Sverige

Anti-kolik nappflaska. Bröstlik form på dinappen.

Jag fick produkten som en del av produkttest och Philips inte har någon redaktionell inverkan på mitt omdöme. Lätt för barnet att bära. Bästa antikolik nappflaska jag hittills använd. Tydlig numrerade. Fördel att man kan byta dianapp till olika flödeshastigheter.

Fordele

Anti-kolik. Mjuk material.

Ulemper

Skulle hellre vilja ha flaskan i glas istället för plast, men då kommer det också vara tyngre för barnet att bära. Jag saknade handtag på flaskan. Skulle uppskatta att ha en dianapp med sugrör.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF036/16 Natural-nappflaska

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF036/16 Natural-nappflaska

09/08/2022

Sverige

Sverige

Toppen!

Funkade toppen för vår son som vanligtvis inte tar flaska/dinapp. Enda nackdelen för oss var att det rann lite för fort, sonen hann inte riktigt med. Men det var absolut värt lite kladd för vår del.

Fordele

Dinapp som tilltalar bebisen

Ulemper

Lite stort hål i dinappen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF036/16 Natural-nappflaska

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF036/16 Natural-nappflaska

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