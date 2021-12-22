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Udgået

Philips AventSCF040/27 Natural teat

SCF040/27

3.3
| (3) Anmeldelser
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Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger

25/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Fordele

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Ulemper

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger

06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger

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