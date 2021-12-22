Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SCF040/27
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
3.3
ud af 5
3
Anmeldelser
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger
Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Fordele
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Ulemper
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger
Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF040/27 Natural-Sauger