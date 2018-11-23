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Udgået
2 stk.
Med gennemløb til nyfødte
0 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
4.6
ud af 5
41
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat
Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat
Dee18
27/09/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
Great features
This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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