ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural-sut

SCF041/27

4.6
| (41) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Nem at kombinere med amning
Vores ultrabløde sut med fleksibelt, spiralformet design minder mere om brystet. Bladformen og den naturlige sutteform hjælper babyen med at få fat - helt naturligt - og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra blød og fleksibel sut

Nem at kombinere med amning

  • 2 stk.

  • Med gennemløb til nyfødte

  • 0 m+

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

41

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3

23/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat

16/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great features

This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF041/27 Natural teat

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011