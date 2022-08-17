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Udgået
2 stk.
Langsomt gennemløb
1 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
4.8
ud af 5
48
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Cociemonster
17/08/2022
Danmark
Del af kampagnen
Virker som det skal
Har aldrig haft problemer med den og den holder rigtig godt
Fordele
Den kan hvad den skal kunne
Ulemper
Den kan ikke slå græs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut
Roagervej
16/08/2022
Danmark
Del af kampagnen
God anatomisk suttehoved.
Godt anatomisk suttehoved, minder meget om et brydt og kan derfor også bruges til primært ammebørn. Er nemme at gøre rent.
Fordele
God størrelse. God udformning.
Ulemper
..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut
Mirsoo
10/08/2022
Danmark
Del af kampagnen
Fantastisk sutteflaske
Dejlig flaske, som lillepigen elsker at spise fra, dejlig nem at veligholde
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011