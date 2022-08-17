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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural-sut

SCF042/27

4.8
| (48) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Nem at kombinere med amning
Vores ultrabløde sut med fleksibelt, spiralformet design minder mere om brystet. Bladformen og den naturlige sutteform hjælper babyen med at få fat - helt naturligt - og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra blød og fleksibel sut

Nem at kombinere med amning

  • 2 stk.

  • Langsomt gennemløb

  • 1 m+

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

48

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2

17/08/2022

Danmark

Danmark

Virker som det skal

Har aldrig haft problemer med den og den holder rigtig godt

Fordele

Den kan hvad den skal kunne

Ulemper

Den kan ikke slå græs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut

16/08/2022

Danmark

Danmark

God anatomisk suttehoved.

Godt anatomisk suttehoved, minder meget om et brydt og kan derfor også bruges til primært ammebørn. Er nemme at gøre rent.

Fordele

God størrelse. God udformning.

Ulemper

..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut

10/08/2022

Danmark

Danmark

Fantastisk sutteflaske

Dejlig flaske, som lillepigen elsker at spise fra, dejlig nem at veligholde

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF042/27 Natural-sut

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011