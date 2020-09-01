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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
2 stk.
Medium gennemløb
3 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
4.4
ud af 5
109
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Paola123
01/09/2020
Sverige
The shape is perfect.
Shape is perfect for my baby’s mouth. It’s confortable and safe
Fordele
My daughter loves the shape!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF045/27 Natural-napp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF045/27 Natural-napp
Kulecat2000
02/09/2021
United Kingdom
Del af kampagnen
As close to nature intended!
These teats are great! We have been breastfeeding our little one for just over 12 months. We tried bottle feeding a few months ago but he would not take to the bottle at all and pushed it straight out. These teats are different to other teats I have seen with indentations around the outer edge, which presumably is more akin to the nipple. I was surprised and excited to see him seemingly take to bottle feeding effortlessly with this teat. He also does not seem to have as much wind after feeding and so it has an effective anti-colic function. It must be ‘natural’, as it is so aptly named, for my little one certainly finds it so! Needless to say that we will continue using these teats for the time he is bottle feeding. Great job Philips!
Fordele
Designed to be more akin to nipple, natural feeling for baby, anti-colic
Ulemper
None at all.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Breastfeedingmama
13/08/2021
United Kingdom
Del af kampagnen
Really is a good product and true to description
I really like this product i gave 5 stars because the description is true to what it says, similar to a breast, not to fast flowing & is smooth and flexible for my babies combination feeding ( breastfeed & bottle) I would recommend this product to my friends and family or anyone considering this product.
Fordele
Soft, flexible, breast like shape.
Ulemper
Non.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011