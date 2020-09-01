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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural-sut

SCF043/27

4.4
| (109) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Nem at kombinere med amning
Vores ultrabløde sut med fleksibelt, spiralformet design minder mere om brystet. Bladformen og den naturlige sutteform hjælper babyen med at få fat - helt naturligt - og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra blød og fleksibel sut

Nem at kombinere med amning

  • 2 stk.

  • Medium gennemløb

  • 3 m+

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

109

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

01/09/2020

Sverige

Sverige

The shape is perfect.

Shape is perfect for my baby’s mouth. It’s confortable and safe

Fordele

My daughter loves the shape!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF045/27 Natural-napp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF045/27 Natural-napp

02/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

As close to nature intended!

These teats are great! We have been breastfeeding our little one for just over 12 months. We tried bottle feeding a few months ago but he would not take to the bottle at all and pushed it straight out. These teats are different to other teats I have seen with indentations around the outer edge, which presumably is more akin to the nipple. I was surprised and excited to see him seemingly take to bottle feeding effortlessly with this teat. He also does not seem to have as much wind after feeding and so it has an effective anti-colic function. It must be ‘natural’, as it is so aptly named, for my little one certainly finds it so! Needless to say that we will continue using these teats for the time he is bottle feeding. Great job Philips!

Fordele

Designed to be more akin to nipple, natural feeling for baby, anti-colic

Ulemper

None at all.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching

13/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Really is a good product and true to description

I really like this product i gave 5 stars because the description is true to what it says, similar to a breast, not to fast flowing & is smooth and flexible for my babies combination feeding ( breastfeed & bottle) I would recommend this product to my friends and family or anyone considering this product.

Fordele

Soft, flexible, breast like shape.

Ulemper

Non.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011