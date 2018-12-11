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Udgået
2 stk.
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6 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Bidsikker og glat sut designet til den voksende babys ændrede behov.
Blade og riller inde i sutten giver fleksibilitet uden at klappe sammen for en uforstyrret madning.
4.7
ud af 5
95
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
achoksi
11/12/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
good
easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat
Caitpaigexo
05/10/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
Super helpful!
This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat
cloudy71
01/10/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
Excellet teats
This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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