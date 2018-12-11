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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural-sut

SCF044/27

4.7
| (95) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Nem at kombinere med amning
Vores bløde sut med riflet struktur, som forhindrer sammenklappet sut, er designet til babyer, der vokser. Bladformen og den naturlige sutteform hjælper babyen med at få fat - helt naturligt - og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Naturlig sut

Nem at kombinere med amning

  • 2 stk.

  • Hurtigt gennemløb

  • 6 m+

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Blød og jævn silikone til din babys ændrede behov

Bidsikker og glat sut designet til den voksende babys ændrede behov.

Fleksibelt design med riflet struktur, som ikke klapper sammen

Fleksibelt design med riflet struktur, som ikke klapper sammen

Blade og riller inde i sutten giver fleksibilitet uden at klappe sammen for en uforstyrret madning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

95

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

11/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

good

easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat

05/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Super helpful!

This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat

01/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellet teats

This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF044/27 Natural teat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011