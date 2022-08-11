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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural-sut

SCF046/27

4
| (41) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Nem at kombinere med amning
Vores bløde sut med riflet struktur, som forhindrer sammenklappet sut, er designet til babyer, der vokser. Bladformen og den naturlige sutteform hjælper babyen med at få fat - helt naturligt - og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Naturlig sut

Nem at kombinere med amning

  • 2 stk.

  • Tyktflydende mad

  • 6 m+

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Blød og jævn silikone til din babys ændrede behov

Bidsikker og glat sut designet til den voksende babys ændrede behov.

Fleksibelt design med riflet struktur, som ikke klapper sammen

Fleksibelt design med riflet struktur, som ikke klapper sammen

Blade og riller inde i sutten giver fleksibilitet uden at klappe sammen for en uforstyrret madning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

41

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

11/08/2022

Sverige

Sverige

Mjuk dinapp

Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.

Fordele

Mjuk och skön.

Ulemper

Svårt att sätta ihop med flaskan.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Anti- kollik. Bröstlik form.

Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.

Fordele

Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.

Ulemper

Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Napp 6 mån +

En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.

Fordele

Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska

Ulemper

Inget

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011