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Udgået
2 stk.
Tyktflydende mad
6 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Bidsikker og glat sut designet til den voksende babys ændrede behov.
Blade og riller inde i sutten giver fleksibilitet uden at klappe sammen for en uforstyrret madning.
4.0
ud af 5
41
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
11/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Mjuk dinapp
Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.
Fordele
Mjuk och skön.
Ulemper
Svårt att sätta ihop med flaskan.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp
Shimo
09/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Anti- kollik. Bröstlik form.
Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.
Fordele
Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.
Ulemper
Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp
Gurrag5
09/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Napp 6 mån +
En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.
Fordele
Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska
Ulemper
Inget
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF046/27 Natural-napp
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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