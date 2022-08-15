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Udgået
1 flaske
120 ml
Sut med gennemløb til nyfødte
0 m+
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
4.6
ud af 5
51
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
noobi
15/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Enda som fungerade utav 10 olika märken
Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor
Fordele
Själva nappen är super bra utformad
Ulemper
Flaskan är glas vilket håller värmen länge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Pappabjörn
09/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Stabil och lyxig nappflaska
Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)
Fordele
Stabil och tålig, skön att hålla i
Ulemper
Tung för att mindre barn ska hålla själva
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ello O H
06/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Fräsch flaska i glas med enkel rengöring
Jag och min dotter på tre månader har erhållit Philips avent nappflaska samt dinapp stl 1 och 2 som en del av ett produkttest. Dottern ammas samt ges flaska med utpumpad bröstmjölk, således är flaskan inte prövad med ersättning. Denna recension skrivs objektivt utan påverkan från Philips. Fördelar: Fräscht med glas och perfekt storlek för att komma ner med en vanlig diskborste. Tydliga mått för uppmätning av mjölk eller ersättning. Relativt få delar som behöver plockas isär och diskas, enbart tre stycken. Då den är i glas blir hållbarheten en helt annan och drar inte till sig lukt om den skulle råka glömmas bort ett tag. Nackdelar: Då flaskan är i glas blir den lite tung att hålla i. Om man behöver en ledig hand blir den aningens svår att balansera upp med samma hand som hålls runt bebis.
Fordele
Bra storlek med plats för diskborsten. Enkel att rengöra och känns fräsch då den är i glas. Tydliga mått för uppmätning av mjölk.
Ulemper
Blir aningens tung i handen då den är i glas.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.