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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural glassutteflaske

SCF051/17

4.6
| (51) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Nem at kombinere med amning
Vores Natural-flaske med en ultrablød sut minder mere om brystet. Den brede brystformede sut med fleksibel spiraludformning og en komfortabel kronbladsform giver et naturligt greb og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Naturlig sut

Nem at kombinere med amning

  • 1 flaske

  • 120 ml

  • Sut med gennemløb til nyfødte

  • 0 m+

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

51

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2
1

15/08/2022

Sverige

Sverige

Enda som fungerade utav 10 olika märken

Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor

Fordele

Själva nappen är super bra utformad

Ulemper

Flaskan är glas vilket håller värmen länge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

09/08/2022

Sverige

Sverige

Stabil och lyxig nappflaska

Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)

Fordele

Stabil och tålig, skön att hålla i

Ulemper

Tung för att mindre barn ska hålla själva

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

06/08/2022

Sverige

Sverige

Fräsch flaska i glas med enkel rengöring

Jag och min dotter på tre månader har erhållit Philips avent nappflaska samt dinapp stl 1 och 2 som en del av ett produkttest. Dottern ammas samt ges flaska med utpumpad bröstmjölk, således är flaskan inte prövad med ersättning. Denna recension skrivs objektivt utan påverkan från Philips. Fördelar: Fräscht med glas och perfekt storlek för att komma ner med en vanlig diskborste. Tydliga mått för uppmätning av mjölk eller ersättning. Relativt få delar som behöver plockas isär och diskas, enbart tre stycken. Då den är i glas blir hållbarheten en helt annan och drar inte till sig lukt om den skulle råka glömmas bort ett tag. Nackdelar: Då flaskan är i glas blir den lite tung att hålla i. Om man behöver en ledig hand blir den aningens svår att balansera upp med samma hand som hålls runt bebis.

Fordele

Bra storlek med plats för diskborsten. Enkel att rengöra och känns fräsch då den är i glas. Tydliga mått för uppmätning av mjölk.

Ulemper

Blir aningens tung i handen då den är i glas.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.