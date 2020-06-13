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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural glassutteflaske

SCF053/17

3.4
| (60) Anmeldelser
Nem at kombinere med amning
Vores Natural-flaske med en ultrablød sut minder mere om brystet. Den brede brystformede sut med fleksibel spiraludformning og en komfortabel kronbladsform giver et naturligt greb og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Naturlig sut

Nem at kombinere med amning

  • 1 flaske

  • 240ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 1 m+

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

60

Anmeldelser

13/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen

Fordele

Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

28/05/2020

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.

Fordele

funktioniert bestens

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

26/05/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist das beste für mein Baby.

Meine Erfahrung mit der Flasche war sehr gut. Der Flaschennippel hat die Form von der Zitze und das hat sehr gut an mein stillendes Baby anpasst. Da es aus Glas besteht, ist es hygienischer und das wichtigste ist, dass es keine Chemikalien enthält, was für die Gesundheit des Babys sehr wichtig ist. Das einzig Negative das ich finde ist dass, es für ein 6 Monate altes Baby etwas schwer die Flasche ist.

Fordele

Flaschennippel Form für stillendes Baby, hygienischer grunde und kein Chemikalien.

Ulemper

Die Flasche etwas schwer für 6 Monate Baby ist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.