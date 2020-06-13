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Udgået
SCF053/17
1 flaske
240ml
Sut med langsom gennemstrømning
1 m+
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
3.4
ud af 5
60
Anmeldelser
Blondii90
13/06/2020
Deutschland
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Sehr zufrieden
Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen
Fordele
Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Betsy11
28/05/2020
Deutschland
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Super Produkt
Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.
Fordele
funktioniert bestens
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Fatyma09
26/05/2020
Deutschland
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Das Produkt ist das beste für mein Baby.
Meine Erfahrung mit der Flasche war sehr gut. Der Flaschennippel hat die Form von der Zitze und das hat sehr gut an mein stillendes Baby anpasst. Da es aus Glas besteht, ist es hygienischer und das wichtigste ist, dass es keine Chemikalien enthält, was für die Gesundheit des Babys sehr wichtig ist. Das einzig Negative das ich finde ist dass, es für ein 6 Monate altes Baby etwas schwer die Flasche ist.
Fordele
Flaschennippel Form für stillendes Baby, hygienischer grunde und kein Chemikalien.
Ulemper
Die Flasche etwas schwer für 6 Monate Baby ist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.