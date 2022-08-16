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Udgået

Philips AventSCF070/23 Natural baby bottle

SCF070/23

4.7
| (298) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
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Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

298

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

16/08/2022

Danmark

Danmark

God sutteflaske med godt suttehovede.

God stor sutteflaske. Har et godt anatomisk suttehoved, der minder om et bryst. Barnet suger ikke luft ved brug af denne.

Fordele

God størrelse. God udformning, så barnet selv kan holde den.

Ulemper

Træls at gøre rent oppe langs kanterne.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske

02/08/2022

Danmark

Danmark

Kan alt hvad den skal kunne

Kan alt hvad den skal kunne. Har aldrig haft problemer med den 5/5 herfra

Fordele

Den kan hvad den skal kunne

Ulemper

Den kan ikke slå græs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske

10/12/2020

Danmark

Danmark

De bedste sutteflasker!

Min datter har brugt denne flasken fra fødslen og vil ikke bruge andre. De er nemme at rengøre, og skrue låg på og af. Flasken mindsker luft i maven og er god til børn med kolik. Jeg anbefaler dem helt klart!

Fordele

Nem at rengøre, mindsker luft i maven

Ulemper

Ikke noget

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF070/25 Natural-sutteflaske

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF070/25 Natural-sutteflaske

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