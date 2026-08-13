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  • Beroliger nyfødte fra dag 1
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  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
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  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1

Udgået

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/00

Beroliger nyfødte fra dag 1
Trøster fra første dag. Philips Avent ultra start-sutten er lavet, så den passer til nyfødtes lille mund og kan bruges sikkert, indtil de er seks måneder. Uanset hvem der tager sig af babyen, er komfort og trøst ikke langt væk.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Lille og let med en pasform, der er helt rigtig

Beroliger nyfødte fra dag 1

  • Designet til nyfødte

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • Bulk

  • 0-2 m

Letvægtssut til nyfødte, kan bruges sikkert indtil 6 måneder

Letvægtssut til nyfødte, kan bruges sikkert indtil 6 måneder

Vores sut til nyfødte er specielt designet til at passe til små munde og ansigter. Det lette design uden ring gør den ideel som første sut, og den er velegnet til babyer op til 6 måneder. Suttens form og størrelse gør det nemt for din baby at skifte til vores Philips Avent ultra air- og ultra soft-sutter, så deres naturlige suttebehov altid opfyldes.

98 % af babyerne tog godt imod sutten*

98 % af babyerne tog godt imod sutten*

Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra-sutter.

Optimalt for en sund udvikling i munden

Optimalt for en sund udvikling i munden

Vores ortodontiske, symmetriske og bløde silikonesutter er designet til naturlig oral udvikling.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. 2023 forbrugertest i USA bekræfter, at 98 % accepterer den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug