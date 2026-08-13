Letvægtssut til nyfødte, kan bruges sikkert indtil 6 måneder

Vores sut til nyfødte er specielt designet til at passe til små munde og ansigter. Det lette design uden ring gør den ideel som første sut, og den er velegnet til babyer op til 6 måneder. Suttens form og størrelse gør det nemt for din baby at skifte til vores Philips Avent ultra air- og ultra soft-sutter, så deres naturlige suttebehov altid opfyldes.