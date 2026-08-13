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Udgået
SCF075/00
Designet til nyfødte
Ortodontiske og BPA-frie
Bulk
0-2 m
Vores sut til nyfødte er specielt designet til at passe til små munde og ansigter. Det lette design uden ring gør den ideel som første sut, og den er velegnet til babyer op til 6 måneder. Suttens form og størrelse gør det nemt for din baby at skifte til vores Philips Avent ultra air- og ultra soft-sutter, så deres naturlige suttebehov altid opfyldes.
Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra-sutter.
Vores ortodontiske, symmetriske og bløde silikonesutter er designet til naturlig oral udvikling.
Anmeldelser
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
2023 forbrugertest i USA bekræfter, at 98 % accepterer den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug