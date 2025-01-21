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Udgået
Designet til nyfødte
Ortodontiske og BPA-frie
Pakke med 2
0-2 m
Vores sut til nyfødte er specielt designet til at passe til små munde og ansigter. Det lette design uden ring gør den ideel som første sut, og den er velegnet til babyer op til 6 måneder. Suttens form og størrelse gør det nemt for din baby at skifte til vores Philips Avent ultra air- og ultra soft-sutter, så deres naturlige suttebehov altid opfyldes.
Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra-sutter.
Vores ortodontiske, symmetriske og bløde silikonesutter er designet til naturlig oral udvikling.
4.7
ud af 5
434
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Emeny
21/01/2025
Sverige
Del af kampagnen
Mjuka nappar med suverän passform!
Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.
Fordele
Passform och design
Ulemper
Inga!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Gorgones
10/01/2025
Sverige
Bra napp
Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start
Napptestaren.
09/01/2025
Sverige
Del af kampagnen
Nappar för mörkerseende.
Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.
Fordele
Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.
Ulemper
Inget vad jag vet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
2023 forbrugertest i USA bekræfter, at 98 % accepterer den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug