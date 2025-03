Sut fremstillet af 100 % silikone, der også kan anvendes til fødevarer

Vi foretog et samvittighedsfuldt valg mht. silikonematerialet til vores ultra soft- og ultra air-sutter, da det er et sikkert og inaktivt materiale med udbredt anvendelse til medicinske formål, fri for farlige kemikalier, endokrinaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.