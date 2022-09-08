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Udgået

Philips AventTransparente sutter

SCF120/01

Ortodontisk
De ortodontiske, sammenfoldelige og symmetriske Avent-sutter tager højde for den naturlige udvikling af barnets gane, tænder og gummer. Alle Avent-sutter er lavet af silikone og er uden smag og lugt. Farverne kan variere.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Smart design, krystalklart udseende

Ortodontisk

  • 0-3 m

Sikkerhedsring til at holde i

Sikkerhedsring til at holde i

Så Philips Avent-sutten nemt kan fjernes uden problemer

Ortodontiske, symmetrisk sammenfoldelige sutter

Ortodontiske, symmetrisk sammenfoldelige sutter

Flade, dråbeformede og symmetriske Philips Avent-sutter, der tager hensyn til den naturlige udvikling i din babys gane, tænder og gummer, selv hvis sutten ender omvendt i munden.

Brugervenlige silikonesutter

Brugervenlige silikonesutter

Philips Avent-silikonesutten er fri for smag og lugt, så det er mere sandsynligt, at dit barn vil acceptere den. Silikonen er blød, transparent, nem at rengøre og bliver ikke klistret. Sutten er stærk, holdbar og kommer ikke ud af form og bliver ikke misfarvet med tiden.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 