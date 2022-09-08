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Udgået
SCF120/01
0-3 m
Så Philips Avent-sutten nemt kan fjernes uden problemer
Flade, dråbeformede og symmetriske Philips Avent-sutter, der tager hensyn til den naturlige udvikling i din babys gane, tænder og gummer, selv hvis sutten ender omvendt i munden.
Philips Avent-silikonesutten er fri for smag og lugt, så det er mere sandsynligt, at dit barn vil acceptere den. Silikonen er blød, transparent, nem at rengøre og bliver ikke klistret. Sutten er stærk, holdbar og kommer ikke ud af form og bliver ikke misfarvet med tiden.
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Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.