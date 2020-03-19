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  • Ren og enkel tørring
  • Ren og enkel tørring
  • Ren og enkel tørring
  • Ren og enkel tørring

Philips AventTørrestativ

SCF149

4.8
| (126) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt
Ren og enkel tørring
Philips Avent-tørrestativet er designet til at tørre dit barns sutteflasker og tilbehør på den mest rene og enkle måde. Med et fleksibelt design, en aftagelig drypbakke og plads til alle sutteflaskestørrelser kan den opfylde dine daglige tørrebehov.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ren og enkel tørring

  • Aftagelig drypbakke

Åbent design, der tillader luften at strømme frit

Åbent design, der tillader luften at strømme frit

Åbent design, der tillader luften at strømme frit og vandet at fordampe, så man opnår den mest optimale tørring.

Aftagelig drypbakke til nem bortskaffelse af vand

Aftagelig drypbakke til nem bortskaffelse af vand

Aftagelig drypbakke til nem bortskaffelse af vand, og forbliver således ren og tør

Passer til alle størrelser af flasker: 8 flasker, pumpe og sutter

Passer til alle størrelser af flasker: 8 flasker, pumpe og sutter

Kan indeholde alle produkter til at made din baby hver dag: 8 flasker, brystpumpe og sutter. Passer til alle størrelser af flasker (op til 330 ml)

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

126

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

2

19/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great space saver and easy to clean

I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also

Fordele

Acts as a great space saver, and easy to wash

Ulemper

nothing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

15/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.

Fordele

Very good for wide bottles, not flimsy.

Ulemper

Not sure would take 8 bottles that easy.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.

Fordele

Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 