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Aftagelig drypbakke
Åbent design, der tillader luften at strømme frit og vandet at fordampe, så man opnår den mest optimale tørring.
Aftagelig drypbakke til nem bortskaffelse af vand, og forbliver således ren og tør
Kan indeholde alle produkter til at made din baby hver dag: 8 flasker, brystpumpe og sutter. Passer til alle størrelser af flasker (op til 330 ml)
4.8
ud af 5
126
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
halloumi09
19/03/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Great space saver and easy to clean
I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also
Fordele
Acts as a great space saver, and easy to wash
Ulemper
nothing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Harte46
15/03/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Great product
Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.
Fordele
Very good for wide bottles, not flimsy.
Ulemper
Not sure would take 8 bottles that easy.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
taztaz67
13/03/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Excellent
A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.
Fordele
Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.