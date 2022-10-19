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Udgået
Perfekt pasform til din nyfødte
0-2 m
Ortodontiske og BPA-frie
1-pak
Minisuttens skjold er ekstra lille og let til helt små babyer op til 2 måneder.
Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
4.4
ud af 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Emmy 87
19/10/2022
Deutschland
Das Produkt ist perfekt für Neugeborene
Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.
Fordele
Klein und perfekter Sitz
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/03 Mini-Schnuller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/03 Mini-Schnuller
Lotta2017
24/10/2017
Deutschland
Super für den Anfang
unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/02 Mini-Schnuller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/02 Mini-Schnuller
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Fordele
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Ulemper
Non ne ho trovati
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/00 Succhietto Mini
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/00 Succhietto Mini
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Årets producent i 2014
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Verdens førende sutmærke
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012