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  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille
  • Ekstra lille og let til den lille

Udgået

Philips AventMinisut

SCF151/01

4.4
| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Ekstra lille og let til den lille
Philips Avent-minisutten beroliger små babyer op til 2-måneders alderen. Vores lille, lette skjold sikrer en behagelig pasform til den nyfødte uden at berøre næsen. Vores ortodontisk sammenklappelige sut tilpasser sig den lilles orale udvikling.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Komfortabel pasform til den nyfødte

Ekstra lille og let til den lille

  • Perfekt pasform til din nyfødte

  • 0-2 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Ekstra lille og let til helt små babyer

Ekstra lille og let til helt små babyer

Minisuttens skjold er ekstra lille og let til helt små babyer op til 2 måneder.

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

2

19/10/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist perfekt für Neugeborene

Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.

Fordele

Klein und perfekter Sitz

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/03 Mini-Schnuller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/03 Mini-Schnuller

24/10/2017

Deutschland

Deutschland

Super für den Anfang

unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/02 Mini-Schnuller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/02 Mini-Schnuller

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Fordele

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Ulemper

Non ne ho trovati

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/00 Succhietto Mini

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF151/00 Succhietto Mini

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Årets producent i 2014

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  3. Verdens førende sutmærke

  4. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  5. Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012