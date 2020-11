Ideel brug før eller i de første 6 måneder af graviditeten

Ideelt set skal Niplette bruges før graviditeten og kan bruges 8 timer ad gangen pr. dag eller nat.* Hvis brysterne ikke er for følsomme, kan den også bruges de første seks måneder af graviditeten for at opnå en permanent rettelse, eller den kan bruges, når barnet er født, her et par minutter inden hver amning. Niplette suger brystvorten ud og gør, at barnet nemt kan få fat, og anordningen er derfor en hjælp til at få amningen i gang i løbet af de første par dage. Den permanente kosmetiske rettelse kan så udføres efter endt amning. I så fald er brug af Niplette altid sikker.