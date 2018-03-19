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  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
  • En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter

Udgået

Philips AventNiplette™

SCF152/02

3.9
| (21) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter
Niplette™ hjælper mødre med flade eller indadvendte brystvorter med at amme. Dette unikke og revolutionerende instrument er en nem, ikke-kirurgisk og langtidsholdbar løsning. Efter få ugers brug vil brystvorten ikke længere være indadvendt.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkelt elektrisk genopladelig

Enkelt elektrisk genopladelig

SCF396/31

Dobbelt elektrisk genopladelig

Dobbelt elektrisk genopladelig

SCF398/31

Sterilisator til sutteflasker

Sterilisator til sutteflasker

SCF291/01

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/01

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/02

Klinisk dokumenterede resultater*

En enkel og effektiv løsning til indadvendte brystvorter

  • En ikke-kirurgisk metode

  • Flade eller indadvendte brystvorter

  • 2 Nipletter og 2 ammeindlæg

En anordning til flade eller indadvendte brystvorter

En anordning til flade eller indadvendte brystvorter

Indadvendte eller ikke-fremtrukne brystvorter påvirker op til 10 % af kvinder, forårsager stor bekymring og gør amning vanskeligt for både mor og barn. Den måde, barnet sutter på, trækker normalt brystvorten ud. Sker dette ikke, er Niplette™ en enkel og behagelig løsning, der kan være til hjælp. Anordning giver kvinder med flade eller indadvendte brystvorter mulighed for at amme på en behagelig måde uden invasiv kirurgi*. Den består af en gennemsigtig form til brystvorten med en tætningsflange, som sidder på en ventil og en sprøjteindgang.

Ideel brug før eller i de første 6 måneder af graviditeten

Ideelt set skal Niplette bruges før graviditeten og kan bruges 8 timer ad gangen pr. dag eller nat.* Hvis brysterne ikke er for følsomme, kan den også bruges de første seks måneder af graviditeten for at opnå en permanent rettelse, eller den kan bruges, når barnet er født, her et par minutter inden hver amning. Niplette suger brystvorten ud og gør, at barnet nemt kan få fat, og anordningen er derfor en hjælp til at få amningen i gang i løbet af de første par dage. Den permanente kosmetiske rettelse kan så udføres efter endt amning. I så fald er brug af Niplette altid sikker.

En enkel procedure

En enkel procedure

Koppen holdes over brystvortens areola med den ene hånd, og der trækkes luft ud ved hjælp af en 5 ml sprøjte, så brystvorten suges ind i koppen. Brugeren styrer hele tiden sugningen og kan trække i brystvorten, som hun finder det behageligt. Når brystvorten er trukket ud, kan brugeren forsigtigt skille sprøjten fra ventilen og fortsætte med de daglige gøremål. Niplette sidder diskret under bh’en. Den indledende brug opfordres så meget som muligt*.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

21

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

19/03/2018

Sverige

Sverige

Fungerar!

Har nu användt produkten i 6 veckor och mina indragna bröstvårtor är så gott som permanent fixade. Jag har användt produkten minst 8 timmar om dagen. Resultatet visar sig först nu, så var tålmodig. Första veckorna gjorde det lite ont, blev lite sårigt och det kom även lite råmjölk . Jag är inte gravid utan använder niplette av kosmetiska skäl. Nu åker inte bröstvårtorna in efter en hel dag utan niplette. Ibörjan höll resultatet endast någon timma. Jag ska fortsätta använda niplette ett tag till eftersom den ena bröstvårtan som var mest indragen fortfarande är lite plan samt att jag vill vara säker på ett bestående resultat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF152/01 Niplette™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF152/01 Niplette™

13/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Wish I had these sooner!!

Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF152/02 Niplette™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF152/02 Niplette™

13/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Wish I had these sooner!!

Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF152/02 Niplette™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF152/02 Niplette™

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, s. 46–49

  2. Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle Philips-oplysninger.