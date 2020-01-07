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  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
  • Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*

Philips AventSutteskjold

SCF153/01

4.5
| (14) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*
Sutteskjoldet er designet til at hjælpe dig med at amme, når du oplever problemer med brystvorterne, eller hvis din baby har problemer med at sutte. Det ultratynde sommerfugleformede sutteskjold giver din baby mulighed for at sutte korrekt og fremmer tilknytningen mellem dig og din baby, mens du ammer.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkelt elektrisk genopladelig

Enkelt elektrisk genopladelig

SCF396/31

Dobbelt elektrisk genopladelig

Dobbelt elektrisk genopladelig

SCF398/31

Opbevaringsposer til modermælk

Opbevaringsposer til modermælk

SCF603/50

Nemt for dit barn at sutte og skånsom mod huden*

Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde*

  • Formet til tæt hudkontakt

  • Beskytter ømme brystvorter

  • Lille (15 mm)

  • 2 stk.

Formet, så barnet stadig fornemmer brystet

Formet, så barnet stadig fornemmer brystet

Sutteskjoldet er formet som en ultratynd sommerfugl, så mor og barn har hudkontakt. Formen gør, at det ikke kun er næsen, der rører brystet, men også hagen, og barnet kan lugte mor og røre mors hud. Sutteskjoldet skal blot anbringes over brystvortens midte, så barnet kan få fat om hele areola. Tilknytningen fremmes, mens brystvorten beskyttes.

Designet til at hjælpe barnet med at få fat

Designet til at hjælpe barnet med at få fat

Vi har designet sutteskjoldet som en hjælp til børn, som i starten har problemer med at få fat, og amning er derfor mulig i længere tid*. Sutteskjoldet er en hjælp til mødre, som har flade eller indadvendte brystvorter, og til børn med en svag sutteteknik. Sutteskjoldet har en form, der gør, at barnet kan få fat, og formen opretholdes, når barnet holder pause i amningen.

Designet til følsomme, ømme eller smertende brystvorter

Designet til følsomme, ømme eller smertende brystvorter

Sutteskjoldet er designet til at yde komfort og resultere i mere skånsom amning i tilfælde af ømme, revnede eller smertende brystvorter. Sutteskjoldet reducerer gnidning og stræk af brystvorterne ved amning, så du kan give dit barn den bedste mælk i ro og mag.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

14

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Fordele

Work as intended, no pain!

Ulemper

Found it a bit fiddly at first.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Fordele

Nothing koi

Ulemper

Nothing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. i tilfælde af flade eller indadvendte, ømme, følsomme, revnede og smertende brystvorter og børn, der har svært ved at få fat

  2. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  3. Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle Philips-oplysninger.