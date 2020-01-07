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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Formet til tæt hudkontakt
Beskytter ømme brystvorter
Lille (15 mm)
2 stk.
Sutteskjoldet er formet som en ultratynd sommerfugl, så mor og barn har hudkontakt. Formen gør, at det ikke kun er næsen, der rører brystet, men også hagen, og barnet kan lugte mor og røre mors hud. Sutteskjoldet skal blot anbringes over brystvortens midte, så barnet kan få fat om hele areola. Tilknytningen fremmes, mens brystvorten beskyttes.
Vi har designet sutteskjoldet som en hjælp til børn, som i starten har problemer med at få fat, og amning er derfor mulig i længere tid*. Sutteskjoldet er en hjælp til mødre, som har flade eller indadvendte brystvorter, og til børn med en svag sutteteknik. Sutteskjoldet har en form, der gør, at barnet kan få fat, og formen opretholdes, når barnet holder pause i amningen.
Sutteskjoldet er designet til at yde komfort og resultere i mere skånsom amning i tilfælde af ømme, revnede eller smertende brystvorter. Sutteskjoldet reducerer gnidning og stræk af brystvorterne ved amning, så du kan give dit barn den bedste mælk i ro og mag.
4.5
ud af 5
14
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Fordele
Work as intended, no pain!
Ulemper
Found it a bit fiddly at first.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Fordele
Nothing koi
Ulemper
Nothing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF153/03 Nipple Shield
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
i tilfælde af flade eller indadvendte, ømme, følsomme, revnede og smertende brystvorter og børn, der har svært ved at få fat
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle Philips-oplysninger.