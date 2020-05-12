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30 dages fortrydelsesret
Udgået
Til den altafgørende trøst
6-18 m
Ortodontiske og BPA-frie
Pakke med 2 stk.
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
Vores sikkerhedshåndtag gør det nemt at fjerne babyens sut når som helst. Selv små hænder kan gribe fat i det!
4.8
ud af 5
168
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Kitty575
12/05/2020
United Kingdom
Amazing
This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!
Fordele
Always will buy as great for anyone
Ulemper
Na
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/34 Classic soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/34 Classic soother
Channylouise96
05/07/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Great dummies cute little designs nice colours
Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find
Fordele
Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained
Ulemper
Nothing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother
Asia...xxx
01/07/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Philips medarbejder
AVENT soother
[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Årets producent i 2014