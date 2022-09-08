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  • Lys i mørket, BPA-fri
  • Lys i mørket, BPA-fri
  • Lys i mørket, BPA-fri
  • Lys i mørket, BPA-fri

Udgået

Philips AventNatsutter

SCF176/20

Lys i mørket, BPA-fri
Philips AVENT SCF176/20 ortodontiske, sammenfoldelige og symmetriske sutter respekterer den naturlige udvikling af babyens gane, tænder og gummer. Alle AVENT-sutter er fremstillet i silikone, som ikke afgiver smag eller lugt. Farverne kan variere.
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Med unikt lys i det mørke håndtag.

Lys i mørket, BPA-fri

  • 0-3 m

  • BPA-fri

Ortodontiske, symmetrisk sammenfoldelige sutter

Ortodontiske, symmetrisk sammenfoldelige sutter

Flade, dråbeformede og symmetriske Philips Avent-sutter, der tager hensyn til den naturlige udvikling i din babys gane, tænder og gummer, selv hvis sutten ender omvendt i munden.

Brugervenlige silikonesutter

Brugervenlige silikonesutter

Philips Avent-silikonesutten er fri for smag og lugt, så det er mere sandsynligt, at dit barn vil acceptere den. Silikonen er blød, transparent, nem at rengøre og bliver ikke klistret. Sutten er stærk, holdbar og kommer ikke ud af form og bliver ikke misfarvet med tiden.

Beskyttelseshætte til at klikke på

Beskyttelseshætte til at klikke på

Holder steriliserede sutter hygiejniske

Tekniske specifikationer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Bind ikke sutten rundt om barnets hals, da det udgør en fare for kvælning.