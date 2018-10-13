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Udgået
SCF176/22
Med håndtag, som lyser i mørket
6-18 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Vi ved, at det er vigtigt at få den lille til at falde i søvn igen. Vores unikke håndtag, som lyser i mørket, hjælper dig med at finde sutten uden at skulle tænde for lyset.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
2.6
ud af 5
27
Anmeldelser
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Succhietto Night Time
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Succhietto Night Time
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Chupete nocturno
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Chupete nocturno
marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/22 Succhietto Night Time
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/22 Succhietto Night Time
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Lad håndtag, som lyser i mørket, være udsat for lys inden brug.
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Årets producent i 2014