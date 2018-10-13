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  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid

Udgået

Philips AventNatsut

SCF176/22

2.6
| (27) Anmeldelser
Bekvem trøst ved sengetid
Trøst din baby ved sengetid med Philips Avent Classic Night Time-sutten: Vores håndtag, som lyser i mørket, gør den nemmere at finde om natten. Når babyen sover, tager vores ortodontiske, sammenklappelige sut højde for den naturlige mundudvikling.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Unikt lys i det mørke håndtag

Bekvem trøst ved sengetid

  • Med håndtag, som lyser i mørket

  • 6-18 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Find nemt håndtaget, som lyser i mørket, ved sengetid

Find nemt håndtaget, som lyser i mørket, ved sengetid

Vi ved, at det er vigtigt at få den lille til at falde i søvn igen. Vores unikke håndtag, som lyser i mørket, hjælper dig med at finde sutten uden at skulle tænde for lyset.*

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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2.6

ud af 5

27

Anmeldelser

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Succhietto Night Time

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Succhietto Night Time

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Chupete nocturno

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/24 Chupete nocturno

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/22 Succhietto Night Time

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/22 Succhietto Night Time

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Lad håndtag, som lyser i mørket, være udsat for lys inden brug.

  2. Verdens førende sutmærke

  3. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  4. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  5. Årets producent i 2014