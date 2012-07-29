ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid
  • Bekvem trøst ved sengetid

Udgået

Philips AventNatsut

SCF176/28

3.4
| (30) Anmeldelser
Bekvem trøst ved sengetid
Trøst din baby ved sengetid med Philips Avent Classic Night Time-sutten: Vores håndtag, som lyser i mørket, gør den nemmere at finde om natten. Når babyen sover, tager vores ortodontiske, sammenklappelige sut højde for den naturlige mundudvikling.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Unikt lys i det mørke håndtag

Bekvem trøst ved sengetid

  • Med håndtag, som lyser i mørket

  • 0-6 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Find nemt håndtaget, som lyser i mørket, ved sengetid

Find nemt håndtaget, som lyser i mørket, ved sengetid

Vi ved, at det er vigtigt at få den lille til at falde i søvn igen. Vores unikke håndtag, som lyser i mørket, hjælper dig med at finde sutten uden at skulle tænde for lyset.*

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

30

Anmeldelser

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Baby loves them!

Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Lad håndtag, som lyser i mørket, være udsat for lys inden brug.

  2. Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012

  3. Verdens førende sutmærke

  4. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  5. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  6. Årets producent i 2014