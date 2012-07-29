Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SCF176/28
Med håndtag, som lyser i mørket
0-6 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Vi ved, at det er vigtigt at få den lille til at falde i søvn igen. Vores unikke håndtag, som lyser i mørket, hjælper dig med at finde sutten uden at skulle tænde for lyset.*
Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
3.4
ud af 5
30
Anmeldelser
sal23
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother
Sm99
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother
sophieeee3
22/07/2012
United Kingdom
Baby loves them!
Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF176/18 Night-time soother
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Lad håndtag, som lyser i mørket, være udsat for lys inden brug.
Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Årets producent i 2014