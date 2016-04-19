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Udgået
Trøst med beroligende luft
0-6 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Huden skal kunne ånde, særligt hos den lille. Vores skjold har 6 lufthuller, der giver ekstra luftstrøm, og er udviklet til at reducere hudirritation.
Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
4.1
ud af 5
11
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Siggesmamma
19/04/2016
Sverige
Den enda napp som vår lillgubbe vill ha
Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow pacifiers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow pacifiers
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012
Årets producent i 2014