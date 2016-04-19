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Udgået
Trøst med beroligende luft
6-18 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Huden skal kunne ånde, særligt hos den lille. Vores skjold har 6 lufthuller, der giver ekstra luftstrøm, og er udviklet til at reducere hudirritation.
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
4.1
ud af 5
11
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Siggesmamma
19/04/2016
Sverige
Den enda napp som vår lillgubbe vill ha
Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow pacifiers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow pacifiers
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF178/23 Freeflow soothers
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Årets producent i 2014