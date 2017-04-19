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Udgået
Trøst med beroligende luft
0-6 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Huden skal kunne ånde, særligt hos den lille. Vores skjold har 6 lufthuller, der giver ekstra luftstrøm, og er udviklet til at reducere hudirritation.
Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
4.6
ud af 5
17
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Grandparent1
19/04/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers
Ruby
19/04/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers
Donna1987
07/02/2015
United Kingdom
Only soother daughter will accept!
We love avent soothers and my daughter uses the avent natural Bottles too, these seem to go perfectly. I don't particularly love many of the designs though, sadly. So bought another brand as they were quite cute but baby was NOT having it at all. She loves her avent soothers :-) baby wins! Handle is perfect for carrying around with baby, soother can go in either way and is easy for baby to keep in.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/23 Freeflow soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/23 Freeflow soothers
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012
Årets producent i 2014