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  • Plej den sarte hud med behagelig luft
  • Plej den sarte hud med behagelig luft
  • Plej den sarte hud med behagelig luft
  • Plej den sarte hud med behagelig luft
  • Plej den sarte hud med behagelig luft
  • Plej den sarte hud med behagelig luft

Udgået

Philips AventFreeflow sutter

SCF180/25

4.6
| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Plej den sarte hud med behagelig luft
Lad den lilles hud ånde med Philips Avent Freeflow-sutten. Skjoldet har 6 lufthuller, der giver ekstra luftgennemstrømning, og er udviklet til at reducere hudirritation. Vores ortodontiske sut tager højde for din babys naturlige mundudvikling.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra lufthuller lader huden ånde

Plej den sarte hud med behagelig luft

  • Trøst med beroligende luft

  • 0-6 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Ekstra lufthuller lader din babys hud ånde

Ekstra lufthuller lader din babys hud ånde

Huden skal kunne ånde, særligt hos den lille. Vores skjold har 6 lufthuller, der giver ekstra luftstrøm, og er udviklet til at reducere hudirritation.

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

17

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
1

19/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers

19/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/24 Freeflow soothers

07/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Only soother daughter will accept!

We love avent soothers and my daughter uses the avent natural Bottles too, these seem to go perfectly. I don't particularly love many of the designs though, sadly. So bought another brand as they were quite cute but baby was NOT having it at all. She loves her avent soothers :-) baby wins! Handle is perfect for carrying around with baby, soother can go in either way and is easy for baby to keep in.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/23 Freeflow soothers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF180/23 Freeflow soothers

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Verdens førende sutmærke

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  3. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  4. Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012

  5. Årets producent i 2014