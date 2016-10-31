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  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag

Udgået

Philips AventClassic-sut

SCF182/12

4.5
| (129) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
Vær med til at opfylde den lilles livsvigtige suttebehov døgnet rundt med Philips Avent Classic-sutten. Vores ortodontiske, sammenklappelige sut fås i flere farver og tager højde for din babys naturlige mundudvikling.
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Sut i farverigt dyredesign

Udviklet til din babys behov for komfort hver dag

  • Til den altafgørende trøst

  • 0-6 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

129

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

31/10/2016

Sverige

Sverige

Jättenöjd bebis

Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/23 Classic-napp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/23 Classic-napp

01/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous comforter

My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins

Fordele

Great shape

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother

22/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great soothers my baby will only settle with these

These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.

Fordele

Just great

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Verdens førende sutmærke

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  3. Årets producent i 2014

  4. Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012

  5. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin