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Udgået
Til den altafgørende trøst
0-6 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
4.5
ud af 5
129
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Jessica
31/10/2016
Sverige
Jättenöjd bebis
Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/23 Classic-napp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/23 Classic-napp
Coollady
01/08/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Fabulous comforter
My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins
Fordele
Great shape
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother
Yellowbear66
22/07/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Great soothers my baby will only settle with these
These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.
Fordele
Just great
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/12 Classic soother
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Årets producent i 2014
Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin