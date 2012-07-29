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  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden
  • Designet til at fremme en sund udvikling i munden

Udgået

Philips AventAvancerede ortodontiske sutter

SCF184/14

4.5
| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Designet til at fremme en sund udvikling i munden
Den avancerede ortodontiske Philips Avent SCF184/14-sut er designet til at fremme en sund udvikling i munden. Alle vores sutter er lavet af silikone og er uden smag og lugt. Farverne kan variere.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Udviklet i samarbejde med den førende ortodontiker Dr. Hagemann

Designet til at fremme en sund udvikling i munden

  • 6-18 m

Unikke "vinger".

Unikke "vinger".

Avanceret ortodontisk spids med enestående vinger, der minimerer trykket på gummerne og tænder, der er på vej frem. Vingerne gør spidsen bredere, så det tryk, der fremkommer ved babyens sutten, fordeles mere ligeligt, så der opstår mindre tryk på hver tand.

Formgivet sut

Formgivet sut

Sutten er formet, så babyens tunge er i en naturlig stilling.

Hygiejnisk beskyttelseshætte, der klikkes på

Hygiejnisk beskyttelseshætte, der klikkes på

Holder steriliserede sutter hygiejniske.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3
2

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

this is the only dummy my baby took

My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This is a gr8 safe product for your lil treasure!

I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This is a gr8 safe product for your lil treasure!

I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Bind ikke sutten rundt om barnets hals, da det udgør en fare for kvælning.