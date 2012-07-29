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Udgået
6-18 m
Avanceret ortodontisk spids med enestående vinger, der minimerer trykket på gummerne og tænder, der er på vej frem. Vingerne gør spidsen bredere, så det tryk, der fremkommer ved babyens sutten, fordeles mere ligeligt, så der opstår mindre tryk på hver tand.
Sutten er formet, så babyens tunge er i en naturlig stilling.
Holder steriliserede sutter hygiejniske.
4.5
ud af 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
sara247
29/07/2012
United Kingdom
this is the only dummy my baby took
My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Honey786
22/07/2012
United Kingdom
This is a gr8 safe product for your lil treasure!
I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
kitykaty1
22/07/2012
United Kingdom
This is a gr8 safe product for your lil treasure!
I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Bind ikke sutten rundt om barnets hals, da det udgør en fare for kvælning.