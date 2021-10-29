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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Silikonedesign i ét stykke
0-3 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Professionelle sundhedsfolk har tillid til, at de beroliger nyfødte, Soothies udleveres på hospitaler i USA.*
Soothie Shapes er en smule anderledes end vores andre sutter. Dens unikke form giver dig mulighed for at sætte en finger i sutten, så du kan skabe bånd til din baby ved at hjælpe den med at sutte.
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
4.1
ud af 5
49
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Fordele
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Ulemper
Dimensioni troppo piccole
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Succhietto Soothie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Succhietto Soothie
Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Fordele
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Ulemper
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Fordele
Adapter totalement a la bouche des bebe
Ulemper
Difficile de trouver un attache pour les attacher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Denne soothie har den samme formede sut og er fremstillet af samme materiale som den amerikanske model, men den har et anderledes udformet skjold.
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin