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  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning

Udgået

Philips AventSoothie Shapes-sut

SCF194/02

4.1
| (49) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Fremmer naturlig amning og tilknytning
Philips Avent Soothie Shapes-sutten giver dig endnu en måde at knytte dig til den lille på, da du med vores unikke design i ét stykke kan give beroligelse med fingeren. Soothie Shapes er udført i silikone af medicinsk kvalitet og er nem at rengøre.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fleksibel, medicinsk silikone

Fremmer naturlig amning og tilknytning

  • Silikonedesign i ét stykke

  • 0-3 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Udleveres på hospitaler i USA

Udleveres på hospitaler i USA

Professionelle sundhedsfolk har tillid til, at de beroliger nyfødte, Soothies udleveres på hospitaler i USA.*

Det unikke design medvirker til moderbinding

Det unikke design medvirker til moderbinding

Soothie Shapes er en smule anderledes end vores andre sutter. Dens unikke form giver dig mulighed for at sætte en finger i sutten, så du kan skabe bånd til din baby ved at hjælpe den med at sutte.

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

49

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Fordele

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Ulemper

Dimensioni troppo piccole

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Succhietto Soothie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Succhietto Soothie

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Fordele

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Ulemper

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Fordele

Adapter totalement a la bouche des bebe

Ulemper

Difficile de trouver un attache pour les attacher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/01 Suce Soothie Shapes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/01 Suce Soothie Shapes

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Denne soothie har den samme formede sut og er fremstillet af samme materiale som den amerikanske model, men den har et anderledes udformet skjold.

  2. Verdens førende sutmærke

  3. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  4. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin