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  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning
  • Fremmer naturlig amning og tilknytning

Udgået

Philips AventSoothie Shapes-sut

SCF194/05

4.1
| (21) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Fremmer naturlig amning og tilknytning
Philips Avent Soothie Shapes-sutten giver dig endnu en måde at knytte dig til den lille på, da du med vores unikke design i ét stykke kan give beroligelse med fingeren. Soothie Shapes er udført i silikone af medicinsk kvalitet og er nem at rengøre.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fleksibel, medicinsk silikone

Fremmer naturlig amning og tilknytning

  • Silikonedesign i ét stykke

  • 3-18m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Udleveres på hospitaler i USA

Udleveres på hospitaler i USA

Professionelle sundhedsfolk har tillid til, at de beroliger nyfødte, Soothies udleveres på hospitaler i USA.*

Det unikke design medvirker til moderbinding

Det unikke design medvirker til moderbinding

Soothie Shapes er en smule anderledes end vores andre sutter. Dens unikke form giver dig mulighed for at sætte en finger i sutten, så du kan skabe bånd til din baby ved at hjælpe den med at sutte.

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

21

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Soothie

Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller

19/03/2021

Österreich

Österreich

Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt

Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt

Fordele

Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht

Ulemper

Finde ich keinen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  2. Verdens førende sutmærke

  3. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  4. Denne soothie har den samme formede sut og er fremstillet af samme materiale som den amerikanske model, men den har et anderledes udformet skjold.