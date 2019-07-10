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30 dages fortrydelsesret
Udgået
Til den altafgørende trøst
6-18 m
Ortodontiske og BPA-frie
Pakke med 2 stk.
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
Vores sikkerhedshåndtag gør det nemt at fjerne babyens sut når som helst. Selv små hænder kan gribe fat i det!
3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF195/03 Classic-fopspeen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF195/03 Classic-fopspeen
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Årets producent i 2014