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  • Lindrer babyens gummer ved tandfrembrud
  • Lindrer babyens gummer ved tandfrembrud
  • Lindrer babyens gummer ved tandfrembrud
  • Lindrer babyens gummer ved tandfrembrud

Udgået

Philips AventElefantbidering

SCF199/00

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Lindrer babyens gummer ved tandfrembrud
Bideringen fra Philips Avent er designet til at lindre smerter ved tandfrembrud. Bideringen kan afkøles i køleskabet, så den bliver endnu mere lindrende for dit barns ømme gummer ved tandfrembrud
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Når de forreste, midterste og bagerste tænder

Lindrer babyens gummer ved tandfrembrud

  • 3 m+

  • Forreste, midterste og bagerste tænder

Lindrer og masserer ømme gummer

Letvægts-design gør det nemt for babyer at holde fat

Letvægts-design gør det nemt for babyer at holde fat

Afkøles i køleskabet for ekstra komfort

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Bekræftet køber

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

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