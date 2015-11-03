Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
3 m+
Forreste, midterste og bagerste tænder
Letvægts-design gør det nemt for babyer at holde fat
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
getget
24/09/2015
France
Bekræftet køber
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF199/00 Anneau de dentition éléphant