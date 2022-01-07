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  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud
  • Den blødeste sut til din babys følsomme hud

Udgået

Philips AventUltra Soft

SCF212/20

4.7
| (733) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt

1 pris

Den blødeste sut til din babys følsomme hud
Pas på den følsomme hud med den ultra soft sut fra Philips Avent. Vores superbløde*, fleksible skjold følger formen af din babys kinder, efterlader færre mærker og medfører mindre hudirritation, så sutten er mere behagelig for din baby.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fleksibelt skjold sikrer en behagelig pasform

Den blødeste sut til din babys følsomme hud

  • ultrablød og fleksibel

  • 0-6 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Blødt, fleksibelt skjold, der giver færre mærker på huden og mindre irritation

Blødt, fleksibelt skjold, der giver færre mærker på huden og mindre irritation

Sart hud kræver ekstra pleje. Vores skjoldteknologi lader denne sut følge de naturlige kurver i din babys ansigt og giver en bekvem pasform. Din lille får færre mærker på huden og mindre irritation.

Afrundet skjold, der giver ekstra komfort hver dag

Afrundet skjold, der giver ekstra komfort hver dag

Vores afrundede skjold minimerer trykket og giver behagelig lindring, som er skånsom mod din lilles kinder.

Elsket af spædbørn over hele verden*

Elsket af spædbørn over hele verden*

Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-961244

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.7

ud af 5

733

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

07/01/2022

Danmark

Danmark

Super soft og rigtig godt Sut

Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.

Fordele

Soft og ikke alt for stor

Ulemper

Kan ikke finde noget imod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

20/12/2021

Danmark

Danmark

Såå blød

Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.

Fordele

Så blød

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

13/12/2021

Danmark

Danmark

Fantastiske sutter

Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.

Fordele

Er kun for dette produkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Udviklet i samarbejde med sundhedspersonale og mødre

  2. Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter

  3. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  4. Verdens førende sutmærke

  5. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  6. 85 % af de adspurgte mødre svarer, at denne sut føles blødere end otte sammenlignelige modeller fra andre førende mærker, uafhængig undersøgelse, USA, feb. 2017