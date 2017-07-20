ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
  • Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere

Udgået

Philips AventTræningssættet Flaske til kop

SCF251/00

4.3
| (4) Anmeldelser
Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere
Vores nye træningssæt Natural-sutteflaske til kop hjælper din baby med nemt at skifte fra sutteflaske til deres første kop. Med de bløde håndtag kommer din baby til at kunne holde sutteflasken selv, mens den drikker fra den velkendte sut.
Se alle fordele

Gør din babys overgang til en drikkekop nemmere

  • Natural

  • 150 ml/5 oz

  • Fra 4 måneder

  • 3 huller og medium gennemstrømning

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.

Alle delene tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

2
1

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set

02/09/2017

France

France

Bekræftet køber

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Biberon évolutif

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Biberon évolutif

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.