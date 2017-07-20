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Udgået
SCF251/00
Natural
150 ml/5 oz
Fra 4 måneder
3 huller og medium gennemstrømning
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
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4.3
ud af 5
4
Anmeldelser
MagJ
20/07/2017
Deutschland
Leicht für Kind und Mama
Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set
alou
02/09/2017
France
Bekræftet køber
pratique, modulable
biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Biberon évolutif
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Biberon évolutif
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Gut
Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF251/00 Trink-Lern-Set