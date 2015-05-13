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Udgået

Philips AventEngangsammeindlæg

SCF253/20

4.8
| (22) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Komfortabelt hele natten
Unikke Philips Avent SCF253/20-ammeindlæg, der er specielt designede til at give dig en tør og behagelig fornemmelse, mens du sover.
Se alle fordele

Ammeindlæg til brug om natten

Komfortabelt hele natten

  • 20 indlæg til nat

Beskyttelse hele natten

Beskyttelse hele natten

Philips Avent-ammeindlæg er bredere og har en tykkere kerne for ekstra absorberingsevne. Dobbelte tapestrimler til at holde puden på plads.

Lækagebarriere hele vejen rundt

Lækagebarriere hele vejen rundt

Designet mhp. ekstra beskyttelse, når du ligger ned.

Ultratør

Ultratør

Philips Avent-ammeindlæg har flere lag med supersugeevne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

22

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

13/05/2015

Sverige

Sverige

Super!

Jag tycker det är de bästa amningskupor på marknaden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads

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