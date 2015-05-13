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Udgået
20 indlæg til nat
Philips Avent-ammeindlæg er bredere og har en tykkere kerne for ekstra absorberingsevne. Dobbelte tapestrimler til at holde puden på plads.
Designet mhp. ekstra beskyttelse, når du ligger ned.
Philips Avent-ammeindlæg har flere lag med supersugeevne.
4.8
ud af 5
22
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Marilu
13/05/2015
Sverige
Super!
Jag tycker det är de bästa amningskupor på marknaden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads
MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF253/20 Disposable breast pads